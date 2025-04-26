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Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman'da meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile motosiklettin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü yakınlarında Mehmet Ali A. idaresindeki 01 ARJ 40 plakalı motosiklet ile M.Ç., idaresindeki 34 MYG 419 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Altundaş yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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