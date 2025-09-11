Adıyaman'da Motosiklet Devrildi: Sürücü Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu Tabiat Parkı karşısında Sadettin Demir idaresindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaşanan kazada sürücü Saadettin Demir yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN