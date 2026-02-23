Haberler

Çukura düşen motosikletin sürücüsü yaralandı

Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletin çukura düşmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin çukura düşmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Çağlayancerit yol kavşağında Mustafa Mutluay idaresindeki 07 BHR 574 plakalı motosiklet, yolda bulunan çukura girmesi sonucu devrildi. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

