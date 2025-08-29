Adıyaman'da Mikser Sürücüsü, Yangını Söndürerek Ağaçları Kurtardı

Adıyaman'da Mikser Sürücüsü, Yangını Söndürerek Ağaçları Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde meydana gelen kuru ot yangınına, mikser sürücüsü Mustafa Devran müdahale ederek ağaçların yanmasını önledi.

Adıyaman'da, ağaçlık alan içerisinde çıkan kuru ot yangınına mikser sürücüsünün müdahalesi sonucu ağaçlar yanmaktan kurtuldu.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K1 Konteyner Kent yakınlarında bulunan ağaçlık alanda kuru ot yangını meydana geldi. Ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini gören Mustafa Devran isimli mikser sürücüsü yangın yerine giderek araçta bulunan su ile alevlere müdahale etti. Mikserde bulunan tazyikli suyla alevlere müdahale eden Devran, yangını kısa sürede söndürerek alevlerin ağaçlara sıçramasını önledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
12 kilo veren Merve Özbey'den kış hazırlığı! Kavanozlarca domates sosu yaptı

Ünlü şarkıcı mutfağa girdi, marifetini konuşturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bugün takımın başına geçiyor! Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi

Sergen bugün Süper Lig devinin başına geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.