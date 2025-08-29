Adıyaman'da Mikser Sürücüsü, Yangını Söndürerek Ağaçları Kurtardı

Adıyaman'da, ağaçlık alan içerisinde çıkan kuru ot yangınına mikser sürücüsünün müdahalesi sonucu ağaçlar yanmaktan kurtuldu.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K1 Konteyner Kent yakınlarında bulunan ağaçlık alanda kuru ot yangını meydana geldi. Ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini gören Mustafa Devran isimli mikser sürücüsü yangın yerine giderek araçta bulunan su ile alevlere müdahale etti. Mikserde bulunan tazyikli suyla alevlere müdahale eden Devran, yangını kısa sürede söndürerek alevlerin ağaçlara sıçramasını önledi. - ADIYAMAN