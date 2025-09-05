Adıyaman'da Mesire Alanındaki Musluklar Çalındı

Adıyaman'da, bir mesire alanında bulunan musluklar kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gazihan Dede Mesire alanı içerisindeki çeşmelerde yer alan musluklar kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Çalınan musluklarla beraber çeşme suları bir süre boşa aktı. Durumu fark eden görevliler tarafından yeni musluklar alınarak taktırıldı. Vatandaşlar, bu tür insanların kesinlikle cezalandırılması gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN