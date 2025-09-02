Haberler

Adıyaman'da Merdivenlerden Yuvarlanan Çocuk Yaralandı

Adıyaman'da Merdivenlerden Yuvarlanan Çocuk Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da 11 yaşındaki bir çocuk, merdivenlerden dengesini kaybederek yuvarlandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'da, dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlanan çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ulu Cami Mahallesi 805 Sokak içerisinde bulunan evlerinin merdiveninden inmeye çalışan 11 yaşındaki E.B., isimli çocuk dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandı. Yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Geceye damga vuran transferi öğrenen taraftarın gözyaşları sel oldu

Geceye damga vuran transferi öğrenince gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin ve İzzet Özilhan hakkında şaşırtan iddia! 14 yıllık evlilik krizin eşiğinde

Sosyete bu dedikodu ile sarsıldı! 14 yıllık evlilikte kara bulutlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.