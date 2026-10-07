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Adıyaman'da marangoz ustası çalışırken kesici aletle kazara bacağından yaralandı

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Adıyaman'da marangoz ustası çalışırken kesici aletle kazara bacağından yaralandı
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Adıyaman kent merkezindeki bir marangozhanede çalışan marangoz ustası, kesici aletle bacağından kazara yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da bir marangoz ustası çalışma sırasında kesici aletle kendini kazara yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde faaliyet gösteren bir marangozhanede çalışan M.K., çalıştığı esnada kendini kesici aletle kazara yaraladı. Bacağından yaralanan marangoz ustası, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan M.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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