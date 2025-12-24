Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında madde aldıkları iddia edilen 6 arkadaşın aniden yere yığılması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahısların tek tek yere yığıldıkları ve uzun süre hareket edemedikleri görüldü. Bölgedeki vatandaşlar olayın yaşandığı yere madde bağımlılarının geldiğini ve sürekli korku içerisinde kaldıklarını ifade ederek yetkililere çağrıda bulundu.
- Adıyaman'da 6 arkadaşın madde aldıkları iddia edilen olayda tek tek yere yığıldığı görüntüler kaydedildi.
- Çevredeki vatandaşlar bölgede sürekli madde bağımlılarının bulunduğunu ve denetimlerin yetersiz olduğunu belirtti.
- Vatandaşlar bu tür şahıslara yönelik çalışma yapılmasını istediklerini ve korku içinde olduklarını ifade etti.
Adıyaman'da, madde aldıkları iddia edilen 6 arkadaşın tek tek yere yığılıp süründüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarına gelen 6 arkadaş, burada bir süre oturduktan sonra aniden ayaklandı. Ayakta sendeleyen 6 şahıs daha sonra iddialara göre aldıkları maddenin etkisiyle tek tek yere yığıldı.
UZUN SÜRE HAREKET EDEMEDİLER
Kimi yerde süründü kimi ise düştüğü yerden uzun bir süre hareket edemedi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlar, izleyenlerin ve görenlerin şaşkınlığına neden oldu.
ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR HAYLİ DERTLİ
Çevredeki vatandaşlar, olayın yaşandığı yere sürekli madde bağımlılarının geldiğini ve her zaman bu tür durumlarla karşılaştıklarını dile getirdi. Vatandaşlar aynı zamanda denetimlerin yetersiz kaldığını ve bu nedenle madde bağımlılarının bölgede adeta elini kolunu sallayarak gezdiğini vurguladı.
HALK KORKU İÇİNDE
Vatandaşlar, bu tür şahıslara yönelik bölgede çalışmaların yapılmasını istediklerini ve sürekli korku içerisinde kaldıklarını ifade etti.