Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında madde aldıkları iddia edilen 6 arkadaşın aniden yere yığılması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahısların tek tek yere yığıldıkları ve uzun süre hareket edemedikleri görüldü. Bölgedeki vatandaşlar olayın yaşandığı yere madde bağımlılarının geldiğini ve sürekli korku içerisinde kaldıklarını ifade ederek yetkililere çağrıda bulundu.

  • Adıyaman'da 6 arkadaşın madde aldıkları iddia edilen olayda tek tek yere yığıldığı görüntüler kaydedildi.
  • Çevredeki vatandaşlar bölgede sürekli madde bağımlılarının bulunduğunu ve denetimlerin yetersiz olduğunu belirtti.
  • Vatandaşlar bu tür şahıslara yönelik çalışma yapılmasını istediklerini ve korku içinde olduklarını ifade etti.

Adıyaman'da, madde aldıkları iddia edilen 6 arkadaşın tek tek yere yığılıp süründüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarına gelen 6 arkadaş, burada bir süre oturduktan sonra aniden ayaklandı. Ayakta sendeleyen 6 şahıs daha sonra iddialara göre aldıkları maddenin etkisiyle tek tek yere yığıldı.

UZUN SÜRE HAREKET EDEMEDİLER

Kimi yerde süründü kimi ise düştüğü yerden uzun bir süre hareket edemedi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlar, izleyenlerin ve görenlerin şaşkınlığına neden oldu.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR HAYLİ DERTLİ

Çevredeki vatandaşlar, olayın yaşandığı yere sürekli madde bağımlılarının geldiğini ve her zaman bu tür durumlarla karşılaştıklarını dile getirdi. Vatandaşlar aynı zamanda denetimlerin yetersiz kaldığını ve bu nedenle madde bağımlılarının bölgede adeta elini kolunu sallayarak gezdiğini vurguladı.

HALK KORKU İÇİNDE

Vatandaşlar, bu tür şahıslara yönelik bölgede çalışmaların yapılmasını istediklerini ve sürekli korku içerisinde kaldıklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tayyıpistan da sıradan gin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyapı grup:

Sizce ne içmiş olabilirler tam olarak ???? DİREK DENGE ORGANI OLAN OMURİLİĞE ETKİ EDEN ETKEN MADDE NEDİR.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLutfi turan:

Gencecik insanlar hayattan umutlarını kesmişler Sayenizde AKP sayenizde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Madde kullanımını bu ulkede yayan satan pazarlayan bu hrtların awkkk

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüven önemlş:

ortalık ellialtiya gidiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

