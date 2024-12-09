Adıyaman'da Lise Öğrencileri Arasında Kavga: Polis Müdahale Etti
Adıyaman'da iki grup lise öğrencisi arasında çıkan kargaşa, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle son buldu. Olay, Fevzi Çakmak Lisesi yakınlarında gerçekleşti.
Adıyaman'da lise öğrencileri arasında çıkan kavga polisin erken müdahalesiyle son buldu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Lisesi yakınlarında iki grup öğrenci arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kalabalık grubu dağıtarak kavgayı önledi. - ADIYAMAN