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Adıyaman'da Lise Öğrencileri Arasında Kavga: Polis Müdahale Etti

Adıyaman'da Lise Öğrencileri Arasında Kavga: Polis Müdahale Etti
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Adıyaman'da iki grup lise öğrencisi arasında çıkan kargaşa, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle son buldu. Olay, Fevzi Çakmak Lisesi yakınlarında gerçekleşti.

Adıyaman'da lise öğrencileri arasında çıkan kavga polisin erken müdahalesiyle son buldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Lisesi yakınlarında iki grup öğrenci arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kalabalık grubu dağıtarak kavgayı önledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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