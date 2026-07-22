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Lastiği patlayan otomobil kaza yaptı: 1 yaralı

Lastiği patlayan otomobil kaza yaptı: 1 yaralı
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Adıyaman'da seyir halindeyken sol ön lastiği patlayan otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da lastiği patlayan otomobilin bariyerlere ve aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı Üniversite yan yolda meydana geldi. Selda D. idaresindeki 34 HS 2832 plakalı otomobil, seyir halindeyken sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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