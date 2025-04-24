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Adıyaman'da Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuk Yaralandı

Adıyaman'da Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuk Yaralandı
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Adıyaman'da bir köpeğin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Leyla B. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuk hafif sıyrıklarla tedavi edilip taburcu oldu.

Adıyaman'da, köpeğin saldırısına uğrayan küçük çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Çemberlitaş Köyü yakınlarında 6 yaşlarındaki Leyla B. isimli çocuk, yolda yürüdüğü sırada bir köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük çocuk ailesi tarafından alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun olayı hafif sıyrıklarla atlattığı daha sonra taburcu olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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