Adıyaman'da Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuk Yaralandı

Adıyaman'da, köpeğin saldırısına uğrayan küçük çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Çemberlitaş Köyü yakınlarında 6 yaşlarındaki Leyla B. isimli çocuk, yolda yürüdüğü sırada bir köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük çocuk ailesi tarafından alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun olayı hafif sıyrıklarla atlattığı daha sonra taburcu olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN