Adıyaman'da Kopan Elektrik Hattı Paniğe Neden Oldu

Adıyaman'da Kopan Elektrik Hattı Paniğe Neden Oldu
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir elektrik hattının kopması sonucu çıkan kıvılcımlar paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kopan elektrik hattı paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde bir elektrik hattı koptu. Kapan elektrik hattı kıvılcımlar saçarak yandı. Paniğe neden olan hat için durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda elektrik akımı kesilerek alevlere müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda hatta hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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