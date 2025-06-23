Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı

Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bir otomobil, elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi içerisinde Ahmet Bilen idaresindeki 02 EA 050 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Ahmet Bilen ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Alsat ve Medine Bilen yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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