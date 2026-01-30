Konteynerde çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'da, bir konteynerde meydana gelen yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde bulunan bir konteynerde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda konteynerde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN