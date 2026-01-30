Haberler

Konteynerde çıkan yangın korkuttu

Güncelleme:
Adıyaman'ın Siteler Mahallesi'nde bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında ölen veya yaralanan olmadı ancak konteynerde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, bir konteynerde meydana gelen yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde bulunan bir konteynerde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda konteynerde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
