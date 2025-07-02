Adıyaman'da Konteyner Kente Yangın Paniği

Adıyaman'da Konteyner Kente Yangın Paniği
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Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'ndeki konteyner kentte bir pide fırınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında paniğe neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, konteyner kentte bulunan fırındaki odunlar alev aldı. Yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-1 Konteyner Kent içerisinde bulunan bir pide fırınına ait odunlar bilinmeyen bir nedenle yandı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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