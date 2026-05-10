Kesici aletle kendine zarar veren şahıs hastaneye kaldırıldı
Adıyaman Şehirlerarası Otogar içerisinde bir şahıs, kesici aletle kendine zarar vererek sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı hastaneye kaldırdı ve soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Şehirlerarası Otogar içerisinde bir şahsın kendine kesici aletle zarar verdiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ile polis ekipleri, şahsa müdahalede bulundu. İlk sağlık muayenesi olay yerinde yapılan M.H., isimli şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı