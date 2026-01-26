Haberler

Silahla vurulan şahsın kazara yaralandığı ortaya çıktı

Adıyaman'da bir kişinin silahla yaralandığı olayın kazara meydana geldiği belirlendi. M.Y. isimli şahıs, G.Y. tarafından tabanca kontrolü sırasında kazara vuruldu. Sağlık durumu iyi olan M.Y.'nin durumu ile ilgili inceleme devam ediyor.

Adıyaman'da bir kişinin silahla yaralandığı olayın ardından yapılan incelemede, şahsın kazara vurulduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi Örenli TOKİ yakınlarında meydana gelen olayda M.Y. isimli şahıs, tabancadan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaralanmış ve yakınları tarafından hastaneye kaldırılan M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından inceleme başlatılmıştı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, olayın ilk etapta iddia edildiği gibi kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, G.Y. isimli şahsın tabanca kontrolü yaptığı sırada silahın kazara ateş aldığı ve çıkan merminin M.Y.'ye isabet ettiği tespit edildi.

Öte yandan şahısların, olayı kapatmak amacıyla ilk ifadelerinde merminin nereden geldiğini bilmediklerini ve yalnızca silah sesi duyduklarını söyledikleri öğrenildi.

Olayla ilgili G.Y. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
