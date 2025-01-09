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Adıyaman'da Kayıp Nuriye Parmaksız için Baraj Boşaltıldı

Adıyaman'da Kayıp Nuriye Parmaksız için Baraj Boşaltıldı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak'tan beri kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız'ı bulmak amacıyla HES baraj kapakları açılarak su boşaltıldı. Arama çalışmalarında jandarma, polis ve AFAD ekipleri yoğun bir şekilde görev alıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak tarihinden beri kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız'ı bulmak için Hidro Elektrik Santralinin ( Hes ) Baraj kapakları açılarak su boşaltıldı.

Nuriye Parmaksız'ın en son görüldüğü Gölbaşı-Malatya Karayolu üzerindeki HES Barajının etrafı ekipler tarafından didik didik arandı. Afad, Jandarma ve Polis ekiplerinin karadan, insansız hava aracının da havadan taradığı bölgede yaşlı kadına dair bir iz bulunamadı.

Ancak yaşlı kadının Göksu Nehrine düşüp baraj gövdesine kadar sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine baraj kapakları kontrollü olarak açıldı. Saatler süren boşaltma işleminin ardından, arama tarama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bölgede 110 jandarma, 20 polis, 15 Afad, 9 Yesevi Derneğinin arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 154 kişi aramalarda yer alıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren AFAD Adıyaman Şube Müdürü Abdurrahman Biçer, "Riskli alanları taradık. HES kapaklarının olduğu gölet kısmında şüpheler oluştu. Şuanda göletin suyu kontrollü olarak boşaltılıyor. Boşaltıldıktan sonra gerek dron ile gerek yer ekiplerimizle burayı tekrar tarayacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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