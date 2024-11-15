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Adıyaman'da Kayıp Genci Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adıyaman'da Kayıp Genci Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Adıyaman'da 6 Kasım'dan beri kayıp olan 27 yaşındaki Mahmut Gazi Çiğdem için Fırat Nehri'nde arama çalışmaları sürüyor. Ailesi, oğullarının ya dirisini ya da ölüsünü bulmak için yetkililere çağrıda bulundu.

Adıyaman'da kayıp genci arama çalışmaları sürüyor

Acılı anne:

"Oğlumun ya dirisini ya da ölüsünü bulun"

ADIYAMAN - Adıyaman'da 6 Kasım tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Mahmut Gazi Çiğdem'i arama çalışmaları Fırat Nehri'nde sürüyor.

Mahmut Gazi Çiğdem'i arama çalışmaları cep telefonu sinyalinin en son alındığı Nissibi Köprüsü'nün altı ve yakın bölgede sürüyor. Adıyaman- Diyarbakır Karayolu Fırat Nehri üzerine kurulan Nissibi Köprüsü'nün bulunduğu bölgeye otobüsle gelen ve en son burada görülen kayıp şahsın suya düşmüş olabileceği ihtimalinin ağırlık kazanması üzerine ekiplerin bölgede ki çalışması devam ediyor.

AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin ortak yürüttüğü arama çalışmalarından dalgıç ekiplerinin yanı sıra ROV cihazıyla su altında arama yapılıyor.

Çocuğunun ya ölüsünü yada dirisinin bulunmasını isteyen kayıp şahsın acılı annesi Neslihan Çiğdem, "10 gündür oğlumdan haber alamıyorum ve dile getirmek istiyorum. Narin'i nasıl bulduysanız, Rojin'i nasıl bulduysanız, oğlumu da bulun. ya ölüsünü ya dirisini. Tamam ben anlıyorum jandarmamızı polisimizi, tamam hepsinden Allah razı olsun ama en azından biraz daha fazla olsa arama çalışması daha çabuk bulunur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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