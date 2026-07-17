Kayıp olarak aranan Muhammet bulundu

Adıyaman'da, 2 gündür kendisinden haber alınamayarak her yerde aranan 16 yaşındaki Muhammet, bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde ikamet eden Nergis ve Adem Pekmez çiftinin 3 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Muhammet Pekmez, ayrıldığı evine bir daha geri dönmemiş ve kendisinden 2 gün boyunca haber alınamamıştı.

Pekmez'in hayatından endişe eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş ve Muhammet'in bulunması için arama çalışmaları yapılmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde Muhammet, Siteler Mahallesi'ndeki bir parkta otururken bulundu. Parkta bulunan Muhammet yapılan çalışmalar sonrası ailesine teslim edildi.

Muhammet'in evde yaşadığı bir tartışmadan dolayı kızgınlıkla evden kaçtığı ve eve geri gelmediği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı