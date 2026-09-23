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Adıyaman'da kavşakta iki araç çarpıştı, 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman'da kavşakta iki araç çarpıştı, 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu yakınlarındaki kavşakta Aslıhan Çınar Şahin idaresindeki 17 KL 622 plakalı otomobil ile Abdullah Yıldırım idaresindeki 02 ADJ 291 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Aslıhan Çınar Şahin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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