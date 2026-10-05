Haberler

Adıyaman'da kavgada çift bıçaklı şahıs polisin biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da kavgada çift bıçaklı şahıs polisin biber gazıyla etkisiz hale getirildi.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir şahsın çift bıçakla karşı tarafın üzerine koşması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi; ekipler biber gazıyla şahısları etkisiz hale getirdi.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada bir şahıs elindeki çift bıçakla kavga ettiği şahısların üzerine koşuşturdu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında bir şahsın elinde çift bıçakla kavga ettiği şahısların üzerine koşması dikkatlerden kaçmadı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahıslara biber gazı kullanarak şahısları etkisiz hale getirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şarjda bırakılan elektrikli araç alev topuna döndü! Bu şekilde söndürülebildi

Şarjda bırakılmıştı, alev topuna döndü! Söndürmek kolay olmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma aşamasındaki eşini canice öldürdü! Evde bulamadı, sokakta karşılaştı

Evde bulamadı, sokakta öldürdü
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

İşte hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti

Takibe alıp sorgusuz sualsiz vurdular
Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim

Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim
Hande Erçel Valentino defilesinde elindeki Orhan Pamuk kitapları dikkat çekti

Hande Erçel, Valentino defilesine ünlü yazarın kitaplarıyla katıldı
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi

Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Fred'den bomba Jhon Duran itirafı: Ben zaten zenginim...

Fener'de "Ben zenginim, koşmama gerek yok" diyen futbolcuyu ifşa etti