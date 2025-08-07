Adıyaman'da Kavga: 4 Yaralı, 1'i Ağır

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kayatepe köyü kırsalında köylü oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Köylüler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken kavga eden şahıslar hastanede tekrardan bir araya gelerek bir birine saldırdı. Hastanede yaşanan saldırıda da 1'i bıçak, 3 kişi ise darp neticesinde yaralandı. Olaya karıştığı iddia edilen şahıslar kayıplara karışırken yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN