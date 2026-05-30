Feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gölbaşı-Pazarcık karayolu Çelik Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan S. (27) idaresindeki 01 AID 574 plakalı otomobil, Pazarcık istikametinden Gölbaşı yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen Veysel Coşkun (45) yönetimindeki 55 AV 926 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Veysel Coşkun ile araçta bulunan Aysel Coşkun (39), Muhammed Burak Coşkun (14), Emir Mirza Coşkun (12) ve Deniz Aren Coşkun (1) ağır yaralandı. Diğer araç sürücüsü Serkan S. ile yanında bulunan Buse K. (24) ise hafif yaralandı.

Ölü sayısı 4'e yükseldi

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan aynı aileden Aysel Coşkun, Muhammed Burak Coşkun ve Deniz Aren Coşkun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Eymen Mirza Coşkun da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
