Adıyaman'da Kadın Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da 1 katlı evinin çatısından aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu Köyünde ikamet eden 75 yaşındaki 10 çocuk annesi Hafi Akbıyık, 1 katlı evlerinin çatısından dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Yere düşen kadını fark eden yakınları 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, Hafi Akbıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde jandarma ekiplerince tamamlanan incelemelerin ardından Hafi Akbıyık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN