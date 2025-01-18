Adıyaman'da KADES Uygulaması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Tanıtımı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, KADES uygulamasını tanıtarak kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını anlattı. 'Kadına El KAL-KA-MAZ' broşürü ile bilgilendirme yapıldı ve bu tür bilgilendirmelerin devam edeceği duyuruldu.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'KADES Uygulaması' tanıtılarak, Kadına El KAL-KA-MAZ broşürü dağıtılıp bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmeler kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarıyla ilgili de açıklama yapıldı. Bilgilendirmelerin aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa