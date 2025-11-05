Adıyaman'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda kaçak kazı ekipmanları ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdikleri operasyonla define aramak amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
İl merkezine bağlı kırsal bölgede tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan şüpheliler, Jandarma ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla gözaltına alındı.
Operasyonda, kaçak kazıda kullanılan 2 el dedektörü, 1 mini dedektör, 1 yön gösterici, 1 dizüstü bilgisayar, 2 hilti ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.
Yakalanan 3 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN