Adıyaman'da İşçiler İntihar Girişiminde Bulundu

Adıyaman'da çalıştıkları firmadan paralarını alamadıklarını ileri süren 2 inşaat işçisi, yapımında görev aldıkları binanın tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. O sırada mesai arkadaşlarının aynı binada çalışmaya devam etmesi ise ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre ilginç olay, Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatta yaşandı. İddiaya göre, 5 gün önce işi bırakan 2 işçi, müteahhitten paralarını alamadıkları gerekçesiyle inşaatın tepesine çıkarak aşağı atlama tehdidinde bulundu. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye polis, itfaiye, UMKE ve ambulanslar sevk edildi. Şahıslar aşağı inmemekte ısrar edince devreye polisler girdi. Şahıslarla uzun süre konuşan polisler ikna ederek aşağı inmelerini sağladı.

İşçiler çalışmaya devam etti

Öte yandan, şahısların intihar girişiminde bulunduğu sırada inşaattaki diğer işçilerin çalışmaya devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İskelenin üzerinde sıva yapmaya devam eden işçiler, olup bitenlere aldırış etmeden çalışmaya devam etti. - ADIYAMAN