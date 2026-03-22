İşçilerin kaldığı konteynerlerde korkutan yangın

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın sonucu 4 konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, konteynerlerde kimsenin olmadığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Kent mevkiinde bulunan yapımı devam eden inşaat alanında işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken 4 adet konteynerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Öte yandan konteynerlerde kalan kimsenin olmadığı ve işçilerin bayram nedeniyle memleketlerine gittiği belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, İsrail'in Arad kentini vurdu: 6 ölü, 100'den fazla yaralı

İran, İsrail'in güneyine füze yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği Dubai, Hintlilere kaldı

Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehir onlara kaldı
Polis memuru kardeşlerin kavgası aile faciasıyla sona erdi

Polis memuru kardeşlerin kavgası aile faciasıyla sona erdi
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı

Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği Dubai, Hintlilere kaldı

Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehir onlara kaldı
İran 'F-16 savaş uçağını vurduk' dedi, İsrail'den jet hızında açıklama geldi

Bir taraf "F-16 savaş uçağını vurduk" dedi, diğerinden jet yanıt geldi
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti