İş yerinde korkutan yangın
Adıyaman merkezde bir iş yerinde çıkan yangın, vatandaşlarda korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mimar Sinan Parkı yakınlarında bulunan bir iş yerinde yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Ölen yada yaralananın olmadığı yangın, yapılan çalışmalar sonucunda söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı