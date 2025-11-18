Adıyaman'da İş Yerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adıyaman'da bir iş yerinin kliması içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Z.C. ve G.A. isimli şahısların ev ve işyerlerine operasyon yapıldı. Operasyonda iş yerinin klima ünitesi içerisine zulalanmış 149 gram esrar dedektör arama köpeği tarafından tespit edilerek ele geçirildi. Uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN