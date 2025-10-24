Adıyaman'da İntihar Girişiminde Bulunan Genç Ağır Yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde intihar girişiminde bulunan genç, ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Korupınar Mahallesi Bülbül Sokak'ta ikamet eden 25 yaşındaki C.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle evde intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan C.Ö., önce Besni Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan C.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN