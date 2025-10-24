Haberler

Adıyaman'da İntihar Girişiminde Bulunan Genç Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 25 yaşındaki bir genç, bilinmeyen bir nedenle evde intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde intihar girişiminde bulunan genç, ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Korupınar Mahallesi Bülbül Sokak'ta ikamet eden 25 yaşındaki C.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle evde intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan C.Ö., önce Besni Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan C.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
