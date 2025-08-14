Adıyaman'da İnşaatta İş Makinesi Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, inşaatta çalışırken üzerine iş makinesi düşen işçi Durmuş Ören, olay yerindeki müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çalıştığı inşaatta üzerine iş makinesi düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yukarı Çöplü Köyü'nde devam eden inşaat alanına tırla getirilen kepçeler tırdan indirilmek istendi. İndirme çalışmaları sırasında kepçelerden biri devrilerek Durmuş Ören'in üzerine düştü. İş makinesinin altında kalan Ören, ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Durmuş Ören, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
