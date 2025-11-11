Adıyaman'da İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı

Adıyaman'da, çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek bodruma düşen şahıs yaralandı.

İddialara göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi 22162 Sokak içerisinde yapımı ir inşaatta çalışan M.K., isimli işçi, dengesini kaybederek inşaatın bodrum kısmına düştü. Yüksekten düşerek yaralanan işçi için olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılan M.K., yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN