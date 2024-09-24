Adıyaman'da İnşaat İşçisinin Boğazına Demir Parçası Çarptı

Adıyaman'da, boğazına demir parçası çarpan işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi eski Valilik Kavşağı yakınlarında bir inşaata çalışan Mehmet E'nin boğazına demir parçası çarptı. Boğazından yaralanan ve nefes darlığı yaşayan Mehmet E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN