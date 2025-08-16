Adıyaman'da İnşaat İşçisi Yüksekten Düştü
Adıyaman'da inşaatta çalışan 25 yaşındaki Berat A., dengesini kaybederek birinci kattan bodrum kata düştü. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26321 sokak içerisinde bulunan inşaatta çalışan Berat A. (25), dengesini kaybederek yüksekten düştü. Birinci kattan bodrum kata düşen Berat A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa