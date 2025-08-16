Adıyaman'da İnşaat İşçisi Yüksekten Düştü

Adıyaman'da inşaatta çalışan 25 yaşındaki Berat A., dengesini kaybederek birinci kattan bodrum kata düştü. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26321 sokak içerisinde bulunan inşaatta çalışan Berat A. (25), dengesini kaybederek yüksekten düştü. Birinci kattan bodrum kata düşen Berat A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
