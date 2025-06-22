Adıyaman'da İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düştü

Adıyaman'da İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düştü
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Adıyaman'da bir inşaatta çalışan Musa K., dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere Bölgesinde yapımı devam eden konutların inşaatında çalışan Musa K., dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Yüksekten düşerek yaralanan Musa K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Musa K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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