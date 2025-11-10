Haberler

Adıyaman'da İnşaat Halindeki Binadan Düşen İşçi Yaralandı

Adıyaman'da inşaat halindeki bir binanın boşluğuna düşen bir işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da bir kişi, inşaat halindeki bir binanın boşluğuna düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan F.T. isimli vatandaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek inşaat boşluğuna düştü.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

