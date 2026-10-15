Haberler

Adıyaman'da İl Emniyet Müdürü Nazman, okul güvenliği çalışmalarını yerinde inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da İl Emniyet Müdürü Nazman, okul güvenliği çalışmalarını yerinde inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da okul güvenliğine yönelik çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, okullarda görevli polislerin denetimlerini yerinde inceledi. Nazman, okul müdürleriyle görüş alışverişinde bulunarak eğitim ortamının güvenliğine yönelik çalışmaları ele aldı.

Adıyaman'da öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi amacıyla okullarda görevli polislerin denetimleri gerçekleştirilirken okul güvenliğine yönelik çalışmalar yerinde incelendi.

İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, okullarda görevli personelin çalışmalarını denetleyerek okul müdürleriyle bir araya geldi. Eğitim kurumlarının huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Nazman, okul yöneticileriyle görüş alışverişinde bulundu. Okullarda görev yapan polislerin denetlenmesi ve okul müdürleriyle gerçekleştirilen görüşmelerle eğitim ortamının güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nün okulların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası! Annesinin takibi dikkat çekti

Cemre Baysel ile ilgili bomba iddia! Ünlü futbolcuyla aşk yaşıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı

1 yıllık ağrıların nedeni elle muayenede ortaya çıktı
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Atamalar yapıldı! İşte dev derbinin hakemi
CNN'den çarpıcı iddia: ABD, İran'a karşı 'tüm bombaların anası' MOAB'ı kullanmayı planlıyor

Tüm bombaların anası masada! Hedefte İran'ın nükleer tesisleri
Berfu Yenenler’in evinin önü göle döndü: Bu dere bizim eve dolar mı?

Lüks evinin önü göle döndü! Takipçilerine sordu: Bizim eve dolar mı?
Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı

Bu görüntü gerçekse ortalık fena karışacak
İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu

İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! Bilanço ağır
Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti

Yasak aşk feci sonla bitti!