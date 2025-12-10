Haberler

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpışarak 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sinan Ö. (30) yönetimindeki 34 MİL 642 plakalı otomobil ile Mehmet Sadık Ö. (28) idaresindeki 34 LU 2212 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile araçlarda bulunan R.B.Ö. (2), S.Ö. (30) ve Z.Ö. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title