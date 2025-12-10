İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpılması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sinan Ö. (30) yönetimindeki 34 MİL 642 plakalı otomobil ile Mehmet Sadık Ö. (28) idaresindeki 34 LU 2212 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile araçlarda bulunan R.B.Ö. (2), S.Ö. (30) ve Z.Ö. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN