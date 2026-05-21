İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Emrah O. idaresindeki 02 AGP 505 plakalı otomobil ile Aycan B. idaresindeki 27 BDY 586 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler Emrah O. ve Aycan B. ve araçta bulunan Ferhat Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı