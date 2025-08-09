Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Vural A. idaresindeki 33 VEC 10 plakalı otomobil ile Cuma G. idaresindeki 06 BIF 862 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hüsne Ş. ile Mina Ada D. yaralandı. Yaralılar Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
