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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
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Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Merve D. idaresindeki 02 LC 021 plakalı otomobil ile Nezif A. idaresindeki 06 HB 687 plakalı otomobil, Barbaros Hayrettin Mahallesi eski 82. Yıl Devlet Hastanesi yakınlarında çarpıştı. Kazada bir otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Halil K. (41), Hülya K. (21), ve 5 aylık Muhammed Mirza K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Halil K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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