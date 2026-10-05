Haberler

Adıyaman'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 3. Çevre Yolu'nda iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 3.Çevre Yolu üzerinde Abdülkadir Arslan 02 ADY 897 idaresindeki motosiklet ile Eren Akçalı idaresindeki 02 AEA 230 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Fatih Bellibaş yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Altında kritik sınır aşıldı! İbre yeniden yukarı döndü

Altında tüm hesaplar sil baştan
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman isim tarih vererek sonuçlarını açıkladı! Zengezur Koridoru ne zaman açılacak?

Uzman isim tarih verdi: Zengezur Koridoru ne zaman açılacak?
Canan Dağdeviren söyledi, Aziz Sancar hayranlıkla dinledi: Benim sadık yarim kara topraktır

Canan Dağdeviren söyledi, Aziz Sancar hayranlıkla dinledi
Hesabında 100 lira vardı! ATM'nin açığını bulunca milyoner oldu

Hesabında 100 lira vardı! ATM'nin açığını keşfedince milyoner oldu
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi

Dananın kuyruğu kopuyor! Gözaltındaki hakem ile ilgili yeni gelişme
AK Parti tarihinde bir ilk! Cemil Tugay, çarşamba günü transfer olacak iddiası

AK Parti tarihinde bir ilk! Erdoğan'la görüştü, ardından tarih verildi
Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi

Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi
UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi