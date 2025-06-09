Adıyaman'da İki Kişide Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adıyaman'da İki Kişide Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, durumundan şüphelenilen iki şahsın üzerinde 14,42 gram sentetik kannabinoid maddesi bulundu. Her iki şahıs gözaltına alındı ve ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde durumundan şüphelenilen 2 şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen O.K., ve E.Y., isimli şahıslar durdurularak arandı. Yapılan aramalarda şahısların üzerinden 14,42 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki şahıs, gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri almak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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