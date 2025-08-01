Adıyaman'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Adıyaman'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı
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Gölbaşı ilçesinde İbrahim Ötün'e ait iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda evde hasar meydana geldi ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahallede İbrahim Ötün'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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