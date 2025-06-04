Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga! 2 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken; olayın ardından polis iki kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis iki kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Şahitepesi mevkisinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
SİLAHLA İKİ KİŞİYİ YARALADI
Kavga sırasında Habip B., yanında bulunan tabancayla ateş açarak Murat Y. ile Seydi Ö.,'yü yaraladı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayın ardından polis iki kişiyi yaralayan şüpheli Habip B.'yi gözaltına adı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.