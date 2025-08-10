Adıyaman'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga

Adıyaman'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede bulundu. Yaralı ya da ölü olmadan kavgaya karışan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü ve soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Meydana gelen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerince kavgaya karışan şahıslara müdahale edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kavgaya karıştığı iddia edilen şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
