Adıyaman'da iki grubun kavgasında 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hoca Ömer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan kavgada M.M.F isimli bir şahıs darp neticesi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince şahıslara müdahale edildi. Yapılan müdahale sonrası 3 şahıs gözaltına alındı. Darp neticesi yaralanan şahıs ise polis ekiplerince hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı