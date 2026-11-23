Adıyaman'da yol verme meselesi nedeniyle önü kesilerek durdurulan otomobilin sürücüsü darp edilerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Hasankendi Köyü yolu girişinde Hasan Z. isimli kişi iddialara göre yol verme meselesi dolayısıyla kimliği belirsiz bir şahsın aracıyla önünün kesilmesi sonucu durduruldu. Kimliği belirsiz şahıs tarafından araçtan indirilen Hasan Z. darp edildi. Başına aldığı darbeler sonucunda yaralanan Hasan Z., kendi imkanlarıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Tedavi altına alınan Hasan Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz şahsın saldırı sonrası olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı